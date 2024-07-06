"دائمًا معك يا أخي" .. نجم برشلونة يمسح دموع جواو فيليكس بعد وداع اليورو

حرص بابلو جافي، لاعب برشلونة، على دعم البرتغالي جواو فيليكس، الذي تزامل معه في الموسم المنصرم ضمن الفريق الكتالوني.

وانهمر الجناح البرتغالي في البكاء، بعد تسببه في خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، حث أهدر الركلة الترجيحية الثالثة، بعدما سددها في القائم.

وودع جواو فيليكس، رفقة منتخب البرتغال بطولة "يورو 2024" من الدور ربع النهائي، أمس الجمعة، على يد منتخب فرنسا، بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر النجم الإسباني الذي يغيب عن المشاركة مع منتخب إسبانيا في اليورو بسبب الإصابة، "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بجواو فيليكس، وكتب: "دائمًا معك أخي".

يذكر أن جواو فيليكس لعب الموسم المنصرم بقميص برشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، ولا يبدو أن المدرب الألماني هانز فليك يريد الاحتفاظ بخدماته في الموسم الجديد.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، قد أكدت أن أستون فيلا يفكر في التعاقد مع جواو فيليكس خصوصًا أن النادي سيشارك في دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.

كما تشير تقارير أخرى، إلى أن بنفيكا البرتغالي يرغب في الحصول على واحد من أبرز نجومه في السنوات الأخيرة، بعد رحلة احتراف غير موفقة، لكن طلبات أتلتيكو مدريد المادية تبدو صعبة للغاية.