نجم برشلونة يتجاهل فينيسيوس في حفل الكرة الذهبية

تصريح غريب من لاعب النادي الكتالوني.

أعرب داني أولمو نجم برشلونة عن أمله في حصول لاعب إسباني على جائزة الكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في باريس بعد قليل.

جاء هذا في تصريحات للناقل الرسمي للحفل، حيث أكد أن الثنائي دانييل كارباخال نجم ريال مدريد ومواطنه رودري لاعب مانشستر سيتي هما الأكثر أحقية بالجائزة.

وقال أولمو: "رودري سيفوز بها؟ لن تكون مفاجأة بالنسبة لي، لطالما كان هو المرشح الأول عندي هو ودانييل كارباخال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي هذا بالتزامن مع انتشار أنباء عديدة عن خسارة فينيسيوس جونيور للجائزة في الساعات الماضية، وهو ما ترتب عليه الكثير من الأحداث، مثل مقاطعة ريال مدريد للحفل.

جدير بالذكر أن رودري كان قد حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، كما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية وحقق اللقب مع المنتخب الإسباني.