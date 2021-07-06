نجم برشلونة: كيكي سيتيين أفضل مدرب وأريد اللعب لمانشستر سيتي

نجم برشلونة الشاب يتحدث عن اللعب تحت قيادة سيتيين

أعلن ريكي بويج، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، إمكانية انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتحدث عن مدربه المفضل ووضعه الحالي داخل أسوار النادي.

ويجمع ريكي بويج والمدرب الحالي للنادي الكتالوني، رونالد كومان علاقة متوترة بعد أن قرر الأخير استبعاد اللاعب من مناسبات عديدة خلال الموسم السابق.

ماذا المدرب والفريق المفضل لريكي بويج؟

أجرى صاحب الـ21 عامًا مقابلة مع "MIC Camp" وقال: "أفضل مدرب بالنسبة لي كان كيكي سيتيين، أنه كان المدرب الأكثر دعمًا لي".

وأضاف: "أعتقد أنه بسبب الطريقة التي يفهم بها كرة القدم وكيف يعاملني، كان قريبًا جدًا مني، لقد ساعدني كثيرًا وتعلمت منه الكثير".

وعن الفريق الذي سيختاره إذا غادر برشلونة، أكد لاعب خط الوسط: "مانشستر سيتي، بسبب أسلوب اللعب هي الأقرب لبرشلونة وطريقة لعبي كما لديهم مدرب يفهم كرة القدم جيدًا".

من جانبه جوارديولا، قد أثنى على “بويج” في أكثر من مُناسبة سابقة جمعته للحديث عن إمكانيات النجم الشاب، والذي لم يحصل على فرصة واضحة حتى الآن رفقة الهولندي رونالد كومان.

ماذا قال ريكي بويج بشأن مستقبله؟

تطرق بويج وتحدث عن وضعه في الفريق وقال: "في الوقت الحالي أنا سعيد في برشلونة ووضعي جيد للغاية وليس لدي أي خطط للمغادرة".

وحسب التقارير، فإن ريكي بويج يأتي على رأس قائمة الراحلين عن الفريق الكتالوني في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لرغبة برشلونة في تقليص سقف الرواتب مؤخرًا.

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