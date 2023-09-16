نجم برشلونة طالبه بالتنفيذ .. مشجع يركض عاريًا في الشوارع بسبب جواو فيليكس!

مشجع يدفع ثمن التحدي الخاسر

لقطة مثيرة للجدل حدثت في البرتغال، وكان بطلها جواو فيليكس المنضم حديثًا إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة هذا الصيف.

الأمر بدأ برهان وتحدي من أحد المشجعين البرتغاليين لفيليكس، بسبب هبوط مستواه وانخفاض معدله التهديفي في الفترة الأخيرة على صعيد الأندية والمنتخب.

المشجع راهن المهاجم البالغ من العمر 23 سنة بأنه سيركض في شوارع لشبونة عاريًا لو نجح اللاعب في التسجيل في مواجهة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن سوء حظ المشجع أن فيليكس نجح في التسجيل بالفعل في المباراة التي أقيمت يوم 11 سبتمبر الجاري وانتهت بفوز البرتغال 9/0، بتسجيل نجم برشلونة الهدف التاسع في الدقيقة 88.

الدولي البرتغالي ذهب إلى التغريدة التي تحداه فيها المشجع على منصة "إكس" ورد عليه قائلًا:"قم بتجهيز نفسك".

وبالفعل قام المشجع بالركض عاريًا في شوارع مدينة لشبونة البرتغالية في مقطع فيديو انتشر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهدف الذي سجله فيليكس ضد لوكسمبورج رفع رصيده من الأهداف الدولية مع البرتغال إلى الرقم 6 في 32 مباراة لعبها بكل المناسبات.