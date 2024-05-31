نجم برشلونة السابق يتوقع خسارة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند

نجم برشلونة يتوقع سقوط الميرينجي...

توقع خافيير ماسيكرانو، لاعب برشلونة الأسبق، خسارة ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، في المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، مساء غدٍ السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة الأوروبية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقابلة فيديو مع النجم الأرجنتيني، وفيها توقع فوز دورتموند على ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف.

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وحجز ريال مدريد، مقعده في النهائي بعد عودة تاريخية أمام بايرن ميونخ، بهدفين لهدف في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما وصل الفريق الألماني إلى النهائي، بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومثل الأرجنتيني صاحب الـ 39 عامًا، فريق برشلونة، منذ عام 2010 وحتى 2018، وحقق العديد من النجاحات على رأسها مساهمته في فوز الفريق بالثلاثية التاريخية لموسم 2014/2015.