نجم بايرن ميونخ يشارك في مسلسل ألماني للكشف عن المجرمين

سيظهر كمدرب لياقة اسمه "كيني"

قرر يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ، الانضمام للعديد من نجوم كرة القدم الذين ظهروا في أعمال فنية بعيدًا عن كرة القدم.

موقع "spox" الألماني كشف عن انضمام كيميش إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الشهير "Tatort" من أجل الظهور كضيف شرف.

وأشار إلى أن صاحب الـ27 سنة سيظهر كمدرب لياقة في المسلسل الألماني بحلقة "Hackl" التي ستصدر في 12 مارس القادم.

وسيلعب كيميش شخصية المدرب الشاب "كيني" الذي يستجوبه المحققون حول جريمة قتل للمساعدة في العثور على القاتل.

يذكر أن كيميش لن يكون أول النجوم الألمان المشاركين في هذا المسلسل الذي يحكي عن جرائم القتل ومطاردة المجرمين في مناطق ألمانية مختلفة، حيث سبقه يواخيم لوف مدرب ألمانيا السابق وكذلك المهاجم السابق للمانشافت أوليفر بيرهوف.