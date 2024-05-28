نجم بايرن ميونخ: لن أخذل فريقي وأعتزل مثل توني كروس!

يريد كسر نحسه في اليورو

كشف توماس مولر نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، عن عدم نيته السير على خطى مواطنه توني كروس واعتزال كرة القدم في أي وقت قريب.

كروس فاجأ الجميع بإعلان اعتزاله للعبة بشكل نهائي الأسبوع الماضي، وسط دهشة هائلة من عشاق ريال مدريد والمتابعين في مختلف أنحاء العالم.

مولر ظهر في التجمع الأول لمنتخب ألمانيا استعدادًا ليورو 2024، وقال للصحفيين:"هل أعتزل مثل كروس؟ لا أفكر في هذا الأمر، كل تركيزي على المهمة التي بين أيدينا وهي اليورو".

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وأضاف:"سنرى كل شيء آخر في وقت لاحق، وبالنسبة لبايرن ميونخ، لدي سنة واحدة متبقية في عقدي، ولا أستطيع أن أخذل النادي لأنهم يثقون بي".

وعن تعيين فينسنت كومباني كمدرب لبايرن:"إذا كان هذا صحيحًا وهذا ما يبدو عليه الأمر، فأنا سعيد لأن لدينا مدربًا يمكنه التخطيط ونستطيع التطلع إلى المستقبل معه".

وفي نهاية حديثه أعرب صاحب الـ34 سنة عن رغبته في كسر نحسه مع ألمانيا، بعدم التسجيل في أي بطولة يورو مع المانشافت، رغم إحرازه 45 هدفًا في 128 مباراة مع الفريق.