نجم بايرن ميونخ : تشافي قدوتي وأريد اللعب مع ميسي ورونالدو

يمر بحالة مميزة مع الفريق الألماني هذا الموسم

كشف يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونخ، عن مثله الأعلى، ورغبته في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

نجم النادي البافاري تحدث لصحيفة "بيلد" الألمانية، عن بعض الجوانب الهامة في مسيرته، ليتطرق إلى الثنائي الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات الماضية.

وقال كيميش:"أريد أن ألعب بجوار ميسي ورونالدو، من المذهل استمرارهما على القمة لمدة 15 سنة".

وأضاف:"أريد أن ألعب بجوارهما حتى أشاهد ما يفعله كل منهما من أجل الحفاظ على الاستمرارية في الملاعب بهذه الطريقة التي لا تصدق".

وأما عن مثله الأعلى:"نموذجي المفضل لأي لاعب كرة قدم هو تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، لم يكن الأكبر حجمًا في الملعب لكنه تمتع برؤية عظيمة وقدرة هائلة على التمرير".

واستكمل حديثه:"لقد أثار إعجابي وأردت اللعب بطريقته، تعرفت عليه خلال معسكر تدريبي لنا في الدوحة وكانت لحظة رائعة حقًا".

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يذكر أن صاحب الـ26 سنة يعيش فترة مميزة مع بايرن هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 13 هدفًا في 29 مباراة بقميص النادي الألماني.