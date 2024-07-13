نجم إنجلترا يستدعي إنجاز منتخب السيدات لقهر إسبانيا في يورو 2024!

الإنجاز الأكبر منذ عام 1966 للكرة الإنجليزية بشكل عام

يستلهم ديكلان رايس لاعب وسط منتخب إنجلترا إرث منتخب السيدات الخاص ببلاده والذي هزم إسبانيا في ربع نهائي يورو 2022 لكرة القدم للسيدات، قبل أن يتوج باللقب آنذاك تحت إمرة المدربة سارينا ويجمان.

وقال رايس للصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا: "لقد رأينا عندما فاز فريق السيدات باللقب، وما الذي يعنيه لهم وللأمة".

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وأردف: "أرى بعض الفتيات من بطلات أوروبا دائمًا في آرسنال وهذا ما نريده، نريد الفوز وجعل الأمة فخورة، لقد عدنا إلى نهائي آخر، لكننا الآن نهدف إلى تحقيق لقب آخر".

وأضاف: "لا نريد فقط الاستمرار في الحديث عن الوصول إلى النهائيات وأن سعداء بذلك، نريد الآن أن نكون فائزين وأن يواصل الشباب النمو، نريد أن نكون قوة كبيرة حقًا".