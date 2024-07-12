نجم إنجلترا يتغنى بلامين يامال: وأنا في سنه كنت أبحث عن منحة دراسية!

"رؤية إيطاليا وهي ترفع الكأس ستطاردني إلى الأبد"

يرى ديكلان رايس، قائد خط وسط منتخب إنجلترا، أن الأسود الثلاثة قادرون على كتابة التاريخ في نهائي بطولة أمم أوروبا أمام إسبانيا، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي.

وقال رايس في تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت": "رؤية إيطاليا وهي ترفع الكأس ستطاردني إلى الأبد. لدينا الآن فرصة أخرى يمكننا من خلالها كتابة تاريخنا، نحن نواجه فريقًا كبيرًا آخر يجب أن نحترمه بشدة".

وأضاف: "علينا أيضًا أن نستمتع بهذه اللحظات، لأنه بعد 15 أو 20 عامًا عندما أنظر إلى الوراء، هذه هي الليالي التي سأتذكرها. على أرض الملعب، نشعر بأننا معًا وأقوياء. التحسن الذي حدث في بطولة اليورو الأخيرة هو أننا نحتفظ بالكرة بشكل أفضل بكثير".

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وتابع رايس: "نعم ارتكبت الخطأ في تسجيل الهدف، لكنني فكرت على الفور في لغة جسدي وأن أكون إيجابيًا، وقلت لنفسي هناك طريق طويل لنقطعه هنا، ويجب أن يكون لي تأثير على الفريق".

وتطرق للحديث عن لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا الواعد، وقال: "عندما كنت في سنه (السادسة عشر من عمري) كان كل ما أرغب به هو الحصول على منحة دراسية، والآن يامال يضع الكرة في أعلى زاوية المرمى".

وختم: "ما يفعله هو مستوى آخر من كرة القدم، أنا لم أكن مستعدًا لذلك في السادسة عشر من عمري. إسبانيا لديها الكثير من اللاعبين ذوي الخبرة وبعض لاعبي خط الوسط الرائعين".