نجم إشبيلية السابق: الشيخ "المؤمن" تركني أحضر أسبوع الآلام بسبب رمضان!

لم يستطع تفويت الأمر

كشف مانولو خيمينيز مدرب إشبيلية والوحدة الإماراتي السابق، عن واقعة مثيرة حدثت له خلال تجربته مع "أسبوع الآلام".

خيمينيز سبق له العمل في دولتين عربيتين، حيث درب الريان القطري من 2013 إلى 2014، وعمل كذلك مع الوحدة على فترتين، منذ 2019 وحتى 2020 ومرة أخرى منذ 2022 إلى 2023.

وفي مقابلة مع شبكة "ريليفو" الإسبانية، تطرق المدرب الذي يعمل حاليًا بنادي سيرو بورتينو الباراجواياني عن قصة تخص معتقداته الدينية، حيث قال:"كانت لدينا مباريات مهمة جدًا في الإمارات، وكان علي المغادرة قبل يوم واحد فقط من إحدى المواجهات لحضور أسبوع الآلام في إشبيلية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لاعب إشبيلية السابق:"طلبت من الشيخ "مالك النادي" المغادرة والتغيب عن التدريب، في البداية لم يفهم ما هو أسبوع الآلام، ولكني أخبرته أن الأمر بالنسبة لي لا يقل أهمية عن شهر رمضان بالنسبة لهم".

وتابع صاحب الـ60 سنة:"لقد فهم الأمر، كان رجلًا مؤمنًا للغاية، لذلك بحثت عن الصيغة المناسبة التي تجعلني ألحق بهذا الحدث في بلادي".

جدير بالذكر أن أسبوع الآلام في إشبيلية، هو احتفال سنوي لذكرى آلام يسوع، ويحتفل به عدد كبير من الطوائف الدينية الكاثولوكية.