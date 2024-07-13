نجم إسبانيا مهاجمًا الجماهير الألمانية: اشتروا التذاكر لإطلاق الصافرات!

تصريح مثير من كوكوريلا..

تحدث المدافع الإسباني مارك كوكوريلا عن تعرضه لصيحات استهجان من جماهير ملعب أليانز أرينا في مواجهة فرنسا بنصف نهائي يورو 2024، والتي حسمها منتخب لاروخا (2-1)، ليصعد إلى النهائي ويضرب موعدًا مع إنجلترا غدًا الأحد.

وفي الوقت الإضافي من مواجهة إسبانيا وألمانيا بربع نهائي اليورو، اصطدمت إحدى الكرات بيد كوكوريلا، لكن الحكم اعتبرها في وضعها الطبيعي ولم يحتسب ركلة جزاء، قبل أن يفوز منتخب إسبانيا بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة.

وقال كوكوريلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "في البداية كنت مندهشًا، أدركت الأمر عندما تم قراءة اسمي قبل المباراة، وأطلق العديد من الأشخاص صافرات الاستهجان".

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وأضاف: "فكرت في الأمر قليلًا وسرعان ما أدركت أنهم جاؤوا بسبب الوضعية التي تعلقت بلمسة اليد، لم يكن لدي اهتمام كبير بهذا الأمر، لكن في نفس الوقت، شعرت بالحزن قليلًا، لأن بعض الأشخاص جاؤوا إلى تلك المباراة فقط لإطلاق الصافرات على لاعب بعينه".

وختم: "هؤلاء الأشخاص أهدروا تذاكر يمكن أن تذهب للجماهير الذين كانوا سيستمتعون حقًا بالمباراة، أعتقد أن هذا يعكس تجربة مؤلمة للاعب، ولكن من الجيد أنه لم يدعه يؤثر على أدائه، الوفاء بالتوقعات والتصدي للضغوط هو جزء أساسي من اللعبة".