نجم إسبانيا المصاب في نهائي اليورو بأمر الملك

استدعاء نجم إسبانيا المصاب في نهائي اليورو...

استدعى فيليب السادس، ملك إسبانيا، أحد نجوم منتخب بلاده المصابين لحضور نهائي بطولة يورو 2024، المرتقب أمام إنجلترا.

ومن المنتظر أن يلعب المنتخب الإسباني، أمام نظيره الإنجليزي، مساء يوم الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الملك فيليب السادس، قرر توجيه دعوة لجافي، لاعب برشلونة، والمنتخب الإسباني، من أجل حضور المباراة المرتقبة يوم الأحد المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الملك، اجتمع بالفعل مع جافي، يوم الأربعاء الماضي خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة أميرة جيرونا، وأخبره أنه ينتظره في المباراة يوم الأحد.

ولن يكون جافي، هو ممثل برشلونة الوحيد في النهائي، إذ من المنتظر أن يحضر ديكو، المدير الرياضي للفريق الكتالوني المباراة، خاصة أنه من الوارد أن يتوج أربعة من لاعبي فريقه بالبطولة، وهم لامين يامال، فيران توريس، فيرمين لوبيز، بالإضافة إلى المصاب بيدري.

جدير بالذكر أن ديكو، قد يحاول استغلال فرصة تواجده مع المنتخب الإسباني، والتحدث مع نيكو ويليامز، نجم اللاروخا، وأتلتيك بيلباو، الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.