نجم الهلال على رادار كبار الدوري السعودي

هل يرحل نجم الهلال لفريق آخر؟

مازالت تسعى الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإتمام التعاقد مع أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، من أجل تدعيم صفوف فرقها، استعدادًا للموسم المقبل.

ويعد مستقبل النجم هتان باهبري مجهولًا مع نادي الهلال، سواء ببيعه أو إعارته أو استمراره مع الفريق الأزرق، حيث سيحدد هذا الأمر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

من هي الفرق المهتمة بالتعاقد مع باهبري؟

وأكد الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، على أن ناديي الاتحاد والشباب مهتمان بالتعاقد مع هتان باهبري، نجم نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب القحطاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نادي الاتحاد كذلك الشباب مهتمين بخدمات اللاعب هتان باهبري، وينتظرون قرار إدارة الهلال الأخير مع الجهاز الفني".

ما هو موقف باهبري من الاستمرار مع الهلال؟

الإعلامي سعود الصرامي، كان قد أكد في وقت سابق، على أن عقد هتان باهبري قارب على الانتهاء مع نادي الهلال، وأن مسألة الراتب الذي يحصل عليه، قد يعيق مسألة تجديد عقده.

الصرامي أشار خلال تغريدة كتبها من قبل، إلى أن باهبري يمتلك مقهى حاليًا، وأصبح رجل أعمال، ولكنه في نفس الوقت يبحث عن تجديد عقده مع نادي الهلال.

اللاعب ينتظر خلال الوقت الحالي تحديد موقفه من جانب المدرب جارديم، بعد انتهاء معسكر الهلال الذي أقيم في النمسا وعودته إلى المملكة العربية السعودية.

ماذا قدم هتان باهبري مع نادي الهلال بالدوري؟

خاض باهبري مع نادي الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 27 مباراة، لم يسجل أهداف، ولكنه صنع 3 أهداف، وسدد الكرة 30 مرة، منها 8 تسديدات على المرمى، و10 خارج المرمى، و12 تسديدة أعاقها الدفاع.

مرر باهبري الكرة 501 مرة، منها 412 تمريرة صحيحة، و89 تمريرة خاطئة، ولم يشارك باهبري بشكل أساسي مع الهلال خلال الفترة الماضية.

وانضم باهبري إلى صفوف نادي الهلال في صيف 2019، قادمًا من نادي الشباب، بعد انتهاء عقده، في صفقة انتقال حر لصالح الزعيم.

من هو الفريق الأقرب لضم باهبري حال رحيله عن الهلال؟

وأكدت مصادر صحفية سابقة، على أن نادي الهلال تلقى عرضًا من أجل شراء باهبري من جانب نادي الاتحاد، ولكن تم وضع شرط من أجل الموافقة عليه، وهو بيع اللاعب نهائيًا وليس على سبيل الإعارة.

ونفت مصادر صحفية أخرى كل ما تردد حول هذا الأمر، وأنه لا يوجد عروضًا للاعب، وهناك رغبة من أجل استمراره الموسم المقبل رفقة الزعيم.

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