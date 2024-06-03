نجم النصر يغيب عن "يورو 2024" رسميًا .. وكشف سر استبعاد ساديو ماني من منتخب السنغال

ضحايا نهائي الكأس في النصر..

تلقى اثنان من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضربتين قويتين، بعد نهاية الموسم الرياضي 2023-2024، بشكل رسمي.

النصر ودع موسم 2023-2024، بدون أي لقب رسمي؛ حيث كان قد خسر مؤخرًا، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام نادي الهلال، بركلات الجزاء.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، "استبعاد" أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر، من القائمة التي ستشارك في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ بسبب الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد الاتحاد المحلي للعبة، على أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أوتافيو، أوضحت عدم قدرته على التعافي، قبل انطلاق منافسات اليورو، في 14 يونيو الجاري.

وكانت صحيفة "الرياضية"، قد كشفت عن تواصل بين الجهاز الطبي بنادي النصر، مع إدارة منتخب البرتغال؛ لحسم مصير اللاعب، الذي تعرض لإصابة في نهائي الكأس.

وقام الجهاز الفني لمنتخب البرتغال، باستدعاء ماتيوس نونيز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين؛ لتعويض "غياب" أوتافيو مونتيرو.

ومن ناحيته.. سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، عن مباراتي منتخب بلاده المقبلتين، أمام الكونجو الديمقراطية وموريتانيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن ماني يُعاني من إصابتين مختلفتين؛ لن يستطيع بسببهما أن يخوض مباراتي الكونجو وموريتانيا.

ويُعاني نجم نادي النصر البالغ من العمر 32 سنة، من كدمة في ركبته اليمنى، إلى جانب إصابته في الفخذ وعضلة الساق الجانبية.