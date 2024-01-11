نجم النصر السابق يكشف حقيقة وصفه نيمار بـ"القرد"

هل وصف نجم النصر نيمار بالقرد؟

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كشف ألفارو جونزاليس مدافع نادي القادسية الحالي ونادي النصر السابق، حقيقة ما تردد من قبل، حول تلفظه بألفاظ عنصرية ضد نيمار جونيور مهاجم الهلال ووصفه بـ"القرد"!

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وكان ألفارو يلعب في صفوف نادي مارسيليا، بينما كان نيمار يلعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان، وتواجه الثنائي بالدوري الفرنسي قبل انضمامهما إلى دوري روشن السعودي.

وقال جونزاليس خلال تصريحات لإذاعة ABC الإسبانية: "حدث سوء فهم خلال لقاء مارسيليا وباريس، وما تم ترديده في هذا الوقت كذب، ونيمار يعرف جيدًا أنها مجرد كذبة".

وأوضح مدافع النصر السابق: "تحدثت مع نيمار حول هذا الأمر بيننا، والمشكلة تم أخذها إلى بعيد بسبب التغطية الإعلامية الواسعة التي يحظى بها نيمار، وحساسية الألفاظ العنصرية خاصة تجاه الشعب البرازيلي، ولكن من يعرفني جيدًا، يعرف أنني لا يمكنني أن أصدر مثل تلك السلوكيات".

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وتحول لاعب القادسية للحديث عن العيش في السعودية، حيث قال: "بعدما وصلت إلى سن الـ32 عامًا، ولعبت في إسبانيا وفرنسا، تحدث معي رودي جارسيا للانضمام إلى النصر، وأخبرني أنني لن ينقصني أي شيء، وبالفعل تبددت خاوفي منذ قدومي إلى السعودية".

واختتم ألفارو تصريحاته قائلًا: "تواجدت في مدينتي الرياض والخبر، وشاهدت احترام الجميع وثقافتهم وعاداتهم، والتواجد هناك يجعلك تنعم بحياة كريمة هادئة".

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