نجم المونديال يوجه صدمة قوية للأهلي في الانتقالات!

تلقى النادي الأهلي صدمة قوية من أحد نجوم كأس العالم قطر 2022، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن استهدفه الراقي.
وكانت التقارير تؤكد على أن الأهلي قريبًا جدًا من التعاقد مع فراس البريكان مهاجم نادي الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن اللاعب مرحب بالعرض الذي قدم له.
ووجه البريكان صدمة قوية للأهلي، بعدما أعلن نادي الفتح عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تجديد عقد البريكان حتى عام 2028.
وكان مقررًا أن ينتهي عقد فراس البريكان في صيف 2025، ليتم تمديده 3 سنوات أخرى، لينتهي في صيف 2028، وينتهي أمل تعاقد الأهلي معه.
ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم مميز خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الاستقرار على استمرار السوري عمر السومة، الذي تلقى عروضًا خلال الفترة الماضية.
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