نجم الملاكمة عن رونالدو: "مثل البيضة .. مشواره بدأ في الانحدار"

تايسون فيوري يتحدث كرياضي ومشجع لمانشستر يونايتد

ناقش الملاكم الشهير تايسون فيوري أزمة كريستيانو رونالدو مع ناديه المفضل مانشستر يونايتد والتراجع في مسيرة النجم البرتغالي.

وزاد الكلام عن قائد البرتغال مؤخراً ومستقبله عقب فسخ عقده مع يونايتد، وأزمة جلوسه احتياطياً في لقاء سويسرا الأخير بالمونديال.

وقال فيوري مع "talksport": "في سن الثامنة والثلاثين أنت في حالة من التراجع، سواء أحببت الأمر أم لا أو اعترفت به أم لا".

وأكمل: "إذا نظرت لرونالدو، هو في السابعة والثلاثين، يملك أفضل الأطباء ويعيش مثل البيضة داخل الكعكة، ولكن حتى هو في تراجع الآن".

وواصل مشجع يونايتد الشهير: "تخيل نفسك ملاكماً يتلقى اللكمات لعشرين عاماً، العمر لن ينتظرك كل تلك السنوات، سواء كنت لا تشرب الكحول أو تركض باستمرار على الأراضي الصلبة، العمر سيلحق بك".

وحتى الآن لم يتضح ما هي الخطوة المقبلة لرونالدو عقب كأس العالم مع بلاده، وسط تقارير مكثفة تربطه بالانتقال لصفوف النصر بالدوري السعودي.