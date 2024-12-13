نجم الدوري الإسباني يرفض مانشستر سيتي!

قرار حاسم من لاعب الليجا!

ارتبط اسم مارتن زوبيميندي، لاعب خط وسط ريال سوسيداد، بالانتقال إلى أندية كبيرة مثل برشلونة وأرسنال وليفربول على مدار السنوات القليلة الماضية.

وعلى الرغم من عدم نجاح هذه المحاولات حتى الآن، إلا أن مانشستر سيتي يظهر اهتمامًا كبيرًا بضمه لتعويض غياب رودري هيرنانديز المصاب.

ومع ذلك، أفادت تقارير صحفية نقلتها "تيليجراف" أن زوبيميندي متردد بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي، حيث لا يرغب في أن يكون مجرد بديل في الفريق.

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من جانبه، يتمسك ريال سوسيداد باللاعب، ولكن قد يضطر النادي للتخلي عنه إذا قام أي فريق بتفعيل الشرط الجزائي في عقده والبالغ 60 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رودري الحاصل على الكرة الذهبية نجم مانشستر سيتي كان قد تعرض لإصابة قوية في بداية الموسم ضد آرسنال وقد يستمر غيابه حتى أغسطس المقبل.