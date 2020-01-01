نجم الدوري الإنجليزي يكسر الحظر من أجل سهرة جنسية

واقعة جديدة مثيرة للجدل في إنجلترا

تحدثت تقارير في الصحافة الإنجليزية عن كسر أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز للحظر وسفره من أجل تنظيم حفلة جنسية بباريس.

الواقعة ليست الأولى بعد كسر كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، الحظر، ومن بعده مويس كين، مهاجم إيفرتون، والهجوم عليهما بسبب عدم الالتزام.

وذكرت "ميرور" أن أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم تسميه كسر الحظر وسافر إلى باريس بطائرة خاصة من أجل تنظيم حفل جنسي.

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وأضاف التقرير أن اللاعب استأجر مطعماً فخماً بأحد أحياء العاصمة الفرنسية، ووجه الدعوة لمجموعة من الأصدقاء وعارضات الأزياء.

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وأوضح مصدر للصحيفة أن الحفلة تواصلت بعد ذلك في شقة قريبة من المطعم، وشوهد تاجر مخدرات وهو يدخل للمكان، ووصف المصدر الوضع بأنه خرج عن السيطرة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن اللاعب عاد وانتظم في تدريبات ناديه بالأيام الأخيرة، وأنه قد يكون عرضة للتحقيق من قبل فرنسا بسبب كسره قوانين البلاد.

ولم تبدأ فرنسا بتقليل إجراءات الحظر إلا في الأيام الماضية بعد أن كان ممنوعاً أن يتم فتح أي مطعم أو التجول في الشوارع بعد جائحة كورونا.