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نجم البرازيل يدفع برشلونة لحسم صفقة نيمار

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Getty/Goal
البرازيلي جونينيو نجم فريق ليون السابق يؤكد أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان فورًا.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم البرازيلي جونينيو أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لكان قد قام بضم مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل فوري.

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جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جونينيو وأكد خلالها أن نيمار يتمتع بموهبة كبيرة ستكون مفيدة لأي فريق في الوقت الحالي.

وقال جونينيو: “لو كنت رئيسًا لأي نادي كرة قدم لأحببت أن أضمه لصفوف فريقي، فنيمار يمتلك الكثير من الإمكانيات الفنية التي تساعد أي فريق".

وأضاف: "هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، من لن يحب أن يحصل عليه في صفوف فريقه؟".

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وأكمل: "نيمار لا يزال أمامه الكثير ليقدمه، ولديه فرصة ليقود المنتخب فيما هو قادم، ودوره مع الفريق هام للغاية".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في صيف ٢٠١٧ لصفوف باريس سان جيرمان قبل أن تسوء علاقته مؤخرًا برئيس النادي الفرنسي ويطلب الرحيل بحسب ما ذكرت تقارير صحفية عديدة.

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