نجم البرازيل: والدتي حرمتني من تسريحة رونالدو، لم تكن جيدة!

أعرب عن حزنه لغياب زميله عن قائمة البرازيل

كشف برونو جيمارايش لاعب وسط منتخب البرازيل، عن قيام والدته بحرمانه من تقليد تسريحة رونالدو الظاهرة بعد كأس العالم 2002.

الظاهرة كان من نجوم البرازيل في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، وكان بمثابة البطل الشعبي في بلاده بعدما قاد الفريق لتحقيق اللقب وحصل على هداف البطولة، وانتشرت وقتها قصة شعره الشهيرة "الوتد" التي قام البعض بتقليدها.

وقال نجم وسط نيوكاسل يونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية:"أتذكر أن كل شيء توقف في البرازيل ونزل الناس إلى الشوارع للاحتفال وقتها، ووصل اللاعبون على متن شاحنة كبيرة تشبه إلى حد ما سيارات الإطفاء".

وأضاف:"كانت من أفضل لحظات حياتي، أردت قص شعري مثل رونالدو مثلما أراد معظم البرازيليين بتلك الفترة، ولكن والدتي منعتني من القيام بذلك، ربما كانت محقة فأنا لا أريدها الآن لأنها ليست تسريحة جيدة".

وعن عدم استدعاء زميله جويلينتون للمشاركة في كأس العالم:"أنا حزين جدًا لأنني تمنيت تواجده معي، إنه لاعب رائع ويقدم مستويات مميزة هذا الموسم، أعتبره بمثابة الأخ بالنسبة لي بعدما ساعدني كثيرًا عند وصولي إلى نيوكاسل".

يذكر أن البرازيل تلعب في المجموعة السابعة بالمونديال، وتخوض مواجهاتها بدور المجموعات ضد كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.