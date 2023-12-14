نجم الأهلي يبرر احتفاله "المسيء" للجماهير .. وماكسيمان يؤكد: الدوري ليس صعبًا علينا

ماذ قال ثنائي الأهلي بعد الفوز على الفيحاء؟

SHAHID

أثار علي مجرشي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي السعودي، "الجدل" خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مجرشي سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز على الفيحاء (4-0)، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبعد تسجيله الهدف.. ذهب ظهير الأهلي الشاب، إلى المدرجات التي يتواجد فيها جمهور فريقه؛ حيث وجه إليهم إشارات "الصمت"؛ الأمر الذي اعتبره البعض إساءة لهم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعن ذلك.. برر مجرشي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، احتفاله أمام مشجعي فريقه؛ بالقول: "أكثر الجماهير ليسوا سعداء من أدائي في الفترة الماضية.. لذلك قمت بهذا التصرف".

ولكن.. علي مجرشي، حاول أن يصالح جماهير الأهلي، بتأكيده على أن المستوى الجيد الذي ظهر به أمام الفيحاء، أقل شيء يقدمه للجماهير، لافتًا إلى أنه انتظر الفرصة طويلًا، حتى يعود للمشاركة في التشكيل الأساسي للفريق.

ومن ناحيته.. أكد الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح النادي الأهلي، على أن نجوم فريقه، يبذلون الجهد في التدريبات؛ لإيجاد الحلول في المباريات التي يتكتل فيها المنافس "دفاعيًا"، معتبرًا أن تحقيق لقب الدوري في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ليس صعبًا على قلعة الراقي، رغم الفارق الكبير مع الهلال "المتصدر".

SHAHID