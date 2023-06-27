نجم الاتحاد يعلن الرحيل رسميًا

أحمد فرهود
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الإتحاددوري روشن السعوديبرونو هنريكي

أول الأسماء الكبيرة الراحلة عن نادي الاتحاد في الصيف الحالي

أعلن أحد أبرز نجوم نادي الاتحاد، الرحيل بشكل رسمي، عن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد مع صفقتين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بضم المهاجم الفرنسي العالمي كريم بنزيما، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

ونشر البرازيلي برونو هنريكي، متوسط ميدان العميد، رسالة وداع للنادي واللاعبين والجماهير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مؤكدًا على رحيله عن الفريق، بعد نهاية عقده رسميًا.

وقال هنريكي في رسالته الوداعية: "لقد انتهت مرحلة أخرى مهمة في مسيرتي.. لقد كانت 3 سنوات من التعلم والإنجازات".

وأضاف النجم البرازيلي: "منذ أول يوم لي في السعودية، كنت دائمًا اُعامل بشكل جيد للغاية، من قبل الجميع.. أنا وعائلتي ممتنون للغاية، وعلينا أن نقول شكرًا لكم".

Bruno Henrique's message to Al Ittihad ClubBruno Henrique instagram

وشدد برونو هنريكي، على أنه حقق تطلعاته على أرض الملعب، بمساعدة من زملائه في الفريق الاتحادي؛ حيث تمكن من الفوز بألقاب مهمة للغاية، في مسيرته الكروية.

وفي النهاية.. أكد هنريكي على أنه سيغادر الاتحاد، وهو يشعر بالفخر والإنجاز، على أن يصبح مشجعًا للنادي، طوال حياته.

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