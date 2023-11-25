الأخبار غير السارة تتوالى .. نجم الاتحاد مهدد بإجراء عملية جراحية!

هل يخسر الاتحاد نجمه لمدة أطول؟

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"الإصابات" هي العنوان الأبرز لموسم الاتحاد السعودي الحالي، ويبدو أنها تهدد أحد نجومه بإجراء عملية جراحية جديدة في العاصمة البريطانية "لندن"، حال عدم تحسن حالته.

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بعد شهر واحد فقط تقريبًا من انطلاق الموسم الجاري من دوري روشن خسر العميد أحمد شراحيلي؛ أحد أهم مدافعيه، إذ سقط مصابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، قبل أن يخضع لعملية جراحية بعدها.

موسم شراحيلي انتهى بالفعل، لكن الجديد أنه بحسب الصحفي الاتحادي ماجد هود فإنه سيطير إلى لندن من جديد للاطمئنان على إصابته بعد الجراحة، وربما يتطلب الأمر منه إجراء عملية تنظيف ركبة في أسوأ الأحوال، وقد يطمئنه الطبيب بالاستمرار في برنامج تأهيلي قوي قبل العودة من جديد للملاعب.

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اللاعب كان قد اجتاز بالفعل المرحلة الأولى من العلاج، وسيبدأ المرحلة الثانية، إذ ظهر خلال الأيام الماضية كمتفرج خلال مران الفريق الجماعي، لكنه لا يزال يعاني أثناء المشي من تأثير الإصابة، والتي بحسب ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، أمر طبيعي منتظر أن يختفى خلال شهر من الآن.

تأتي هذه الأنباء وسط انتقادات واسعة لخط دفاع العميد في ظل عدم الرضا عن أداء الوافد الجديد لويز فيليبي، وتراجع أداء الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي الملحوظ.

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا شارك في سبع مباريات فقط من الموسم الجاري لدوري روشن، قبل أن يتعرض للإصابة في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة الفتح.

SHAHID