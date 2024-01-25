"نجم الاتحاد سقط في الفحوصات الطبية" .. فشل الصفقة التبادلية الجديدة مع الاتفاق

صدمة قبل توقيع العقود..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. فشلت الصفقة التبادلية "الثانية" بين ناديي الاتحاد والاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الأيام الماضية شهدت صفقة تبادلية؛ تعاقد الاتحاد على إثرها مع سعد الموسى، قلب دفاع نادي الاتفاق الشاب، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، مقابل انتقال الثنائي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا إلى فارس الدهناء، لمدة 6 أشهر.

وحسب صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، اتفق الناديان على صفقة تبادلية جديدة؛ ينتقل بموجبها الجناح البرتغالي جواو فيليبي جوتا من الاتحاد إلى الاتفاق، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل حصول العميد على خدمات متوسط الميدان حامد الغامدي، لنفس المدة.

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لكن.. الصحيفة فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها فشل جوتا، في تجاوز الفحوصات الطبية التي خضع لها، قبل توقيع العقود بشكل رسمي، مع فارس الدهناء.

وكشفت الصحيفة، عن عودة الغامدي إلى معسكر ناديه مرة أخرى، بعد فشل انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أن يتحدد مستقبله في الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد والاتفاق، يعانيان من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل العميد المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فارس الدهناء "الثامن".

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