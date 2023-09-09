نجم الاتحاد السابق: "سعيد بفشل انضمام صلاح لأنه أسطورة!"

نجم الاتحاد السابق يكشف عن سبب سعادته لفشل انتقال صلاح إلى الاتحاد

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لم ينجح نادي الاتحاد في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال صيف 2023، ليعبر أحد نجوم النصر السابقين عن سعادته لفشل تلك الصفقة.

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نادي الاتحاد قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول لضم صلاح، ولكن النادي الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب رفضا عرض العميد.

وقال حسني عبد ربه لاعب الاتحاد السابق خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "مع كامل احترامي لدوري روشن وطفرة الانتقالات هناك، إلا أنني سعيد بفشل انتقال صلاح إلى الاتحاد".

وأضاف عبد ربه: "محمد صلاح أصبح أسطورة في ليفربول، وأرى أن أمامه موسمين على الأقل للعب في الدوري السعودي، أحب استمرار اللاعب المخلص لناديه وعدم الاندفاع وراء المال".

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واختتم أسطورة الإسماعيلي السابق تصريحاته قائلًا: "صلاح حقق إنجازات غير مسبوقة، ويمثل حلمًا للمصريين، والجميع يتمنى أن يسير نجله على ما قام به صلاح ويلعب في أكبر أندية العالم".

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