نجم إنتر الصفقة الأولى لإدارة نيوكاسل الجديدة

سوق انتقالات ساخن ينتظر نيوكاسل

أوضحت تقارير إنجليزية أن التعاقد الأول لإدارة نيوكاسل الجديدة سيكون في صورة فالنتينو لازارو، لاعب إنتر، والذي يلعب مُعاراً مع النادي الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على ملكية نيوكاسل رغم محاولات روما لإغراءه بتحويل الوجهة نحو إيطاليا.

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وقالت "صن" إن الإدارة الجديدة عازمة على تحويل إعارة لازارو التي بدأت منتصف الموسم الحالي إلى انتقال نهائي في الصيف المقبل.

ويدور النقاش حول قيمة اللاعب التي سيدفعها نيوكاسل إلى إنتر لشراء الجناح النمساوي، والذي ذكرت الجريدة أنه سيكون في حدود 21.5 مليون جنيه استرليني.

ولعب لازارو أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقفه، بالإضافة لمباراة في كأس الاتحاد بقميص نيوكاسل.

وفشل لاعب هيرتا برلين السابق في فرض نفسه على تشكيل أنطونيو كونتي بعد وصوله فقط الصيف الماضي، إذ لعب سبع مباريات فقط بالدوري، ولقاء بكأس إيطاليا.

وانضم لازارو إلى إنتر الصيف الماضي من صفوف هيرتا برلين مقابل قرابة 23 مليون يورو.