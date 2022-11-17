نجم ألمانيا: طلبت راحة جنسية من زوجتي وهناك خيانة كبرى بمونديال 2014

تقدم بطلب غريب من زوجته

قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، خرج ماكس كروسه لاعب ألمانيا السابق ومهاجم فولفسبورج بتصريحات صادمة عن نسخة 2014.

صاحب الـ34 سنة أثار حالة من الجدل في بلاده، بعدما قام بزيارة أحد الصالونات الجنسية في العاصمة برلين مع زوجته ديلارا، حيث استغل هذا الحدث لمشاركة بعض التفاصيل الخاصة بحياته الشخصية.

وقال كروسه في تصريحات لمتابعيه على قناته بموقع "يوتيوب":"أخبرت زوجتي أنني بحاجة إلى استراحة مؤقتة من النشاط الجنسي معها، لم أفكر أبدًا أنني سأقول ذلك في هذا البودكاست".

وكشف لاعب المانشافت السابق الذي لم يُستدع لقائمة ألمانيا لمونديال قطر، عن قيام بعض أعضاء منتخب بلاده بخيانة زوجاتهم وصديقاتهم خلال نسخة 2014 التي فاز بها الفريق في البرازيل.

وفي نهاية حديثه وجه كروسه بعض الانتقادات للفريق الحالي لمنتخب ألمانيا، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي قائد في الملعب، مما قد يؤثر على حظوظه في كأس العالم في قطر.