نجم آرسنال السابق يتحسر على وضع الفريق ويطالب بصفقات تدعيمية سريعًا

مارتن كيوين يطالب بإنقاذ موسم آرسنال بعد خماسية ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد مارتين كيوين لاعب آرسنال السابق السياسة التي تتبعها إدارة الجانرز في إدارة الفريق بشكل عام وفي إدارة سوق الانتقالات بشكل خاص. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وجاء ذلك على خلفية تعرض آرسنال لهزيمة مدوية أمام مضيفه ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في قمة الولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ذلك، تطرق كيوين في حديثه إلى فارق الجودة بين عناصر ليفربول وعناصر آرسنال الذين لعبوا المباراة، مرجعًا ذلك إلى سوء تخطيط الإدارة لسوق الانتقالات.

وقال كيوين: "ليفربول ظهروا وكأنهم يتسوقون في متجر هارودز، لم يواجه لاعبو يورجن كلوب أي صعوبة في تخطي دفاعات آرسنال وتسجيل هدف تلو الآخر.

وأضاف: "يجب على الإدارة التدخل سريعًا وتدعيم هذا الفريق بعدد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، هذا في حال أرادوا إنقاذ الموسم.

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الخامس حاليًا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، خلف جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع بنقطتين فقط، مع تبقي لقاء الجولة العشرين لتشيلسي.