نجمه: برشلونة يستحق لقب الدوري الإسباني

هل تُستكمل المسابقة؟

أكد إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة ، أن فريقه هو الأحق بلقب الدوري الإسباني حال عدم استكمال البطولة، وإن أشار إلى أنه يفضل أن تلعب المباريات المتبقية.

وحتى الآن لم يتضح الموقف النهائي لمعظم الدوريات الأوروبية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وتعطيله للحياة بمعظم البلدان.

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وقال راكيتيتش مع "موفيستار": "نريد اللعب مجدداً ونفوز بالدوري عبر اللعب، ولكن أتفهم فكرة إنهائه في حال عدم القدرة على العودة بالوقت الراهن".

وأضاف: "إذا كنا في قمة الترتيب إذاً نحن الأبطال، ولكن برأيي لننتظر ونرى ما سيحدث، السيناريو المثالي هو ختام المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار الموسم القادم".

وحول مستقبله: "أنا أشعر بالهدوء وسعيد هنا، ولكن الأمر بين طرفين ويجب أن نبحث عن الحل الأفضل للجميع".

النجم الكرواتي كان قد ألمح في حوار سابق بالأيام الماضية لعدم ممانعته بالبقاء مع البلوجرانا، وإن فتح باب العودة لإشبيلية من جديد.

ويدور الحديث في إسبانيا بالوقت الراهن على إمكانية استئناف التدريبات ببداية مايو المقبل، مع العودة للعب المباريات في يونيو.