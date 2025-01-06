نجمة فرنسا تنصح صلاح: باريس "خطوة للوراء".. لكنها أفضل من السعودية!

ماذا قالت؟

ارتبط المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في الصيف المقبل، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد مع النادي الإنجليزي.

ويحق لصلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، في التوقيع لأي نادٍ دون موافقة ليفربول، على أن ينتقل له مجانًا في الموسم المقبل.

وخلال برنامج "Canal Football Club" أمس الأحد، تحدثت اللاعبة الفرنسية السابقة لاوري بوليو، عن إمكانية انتقال صلاح إلى باريس سان جيرمان.

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وقالت لاوري: "اللعب في الدوري الفرنسي، رغم هالة باريس سان جيرمان، سيمثل تراجعًا بالنسبة لصلاح، بعد سنوات مجده في البريميرليج".

ورغم ذلك، استدركت لاعبة باريس السابقة: "لكن الدوري الفرنسي أفضل كثيرًا من الدوري السعودي على سبيل المثال، بدلًا من رؤيته هناك، أفضل أن يأتي إلى هنا، حتى لو كان لا يهتم بما أفكر فيه".

وحذرت: "ليس لدي مشكلة مع النجوم، لكن يجب ألا يكون هناك الكثير منهم في الفريق، وجود صلاح لن يغير من مشروع المدرب لويس إنريكي كثيرًا".