نجمة الهلال وأردنية من الاتحاد.. تدعيمات كبيرة لسيدات الأهلي

تدعيمات كبيرة من الأهلي لفريقه

يبدو أن تكرار أخطاء الماضي ليس اختيارًا لفريق الأهلي للسيدات في موسمه الثاني من الدوري السعودي الممتاز 2023-2024.

سيدات الأهلي اختتمن الموسم الماضي في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما حصدن 16 نقطة فقط من أصل 42 إذ حققن خمسة انتصارات وخسرن ثماني مرات وتعادلن في مباراة وحيدة.

ليس ذلك فقط بل تجرعن مرارة الهزيمة أمام الكبار سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الشباب، ذهابًا وإيابًا، باستثناء الليوث، فقد ثأرن منهن في لقاء الدور الثاني ليصبح الأمر كافيًا لإدارة الأهلي لبدء التحرك في المسار الصحيح.

ما هي الخطوات الجديدة للأهلي؟

في بداية الموسم استحوذ النادي على فريق "مراس" للمشاركة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات لكن حصيلته كانت مخيبة، ليتعاقد مع ثلاث نجمات ظهرن بشكل مميز في النسخة الأولى مع فرق مختلفة.

لم تنتظر إدارة الراقي كثيرًا بعد نهاية الموسم وتعاقدت مباشرةً مع المهاجمة داليا أبو لبن قادمة من الشباب.

أبو لبن تعتبر هدافة السعوديات في النسخة الأولى من الدوري الممتاز للسيدات بـ 11 هدفًا، احتلت بهم المركز الخامس في القائمة التي تتصدرها شوخان نور الدين لاعبة الهلال بـ 43 هدفًا.

وأبرم الأهلي كذلك التعاقد مع الأردنية آية المجالي قادمة من الاتحاد، وتعتبر أحد الركائز الأساسية للفريق الذي احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وجاءت آخر تعاقدات الراقي مع عهود العماري قادمة من الهلال التي ساهمت بشكل كبير في حصد "العالمي" الوصافة إذ حملت شارة القيادة في أغلب مباريات الموسم الماضي.