نجما النصر في استاد لوسيل لمتابعة نهائي كأس العالم

المشجع نال شهرة واسعة في قطر

Shahid

يتواجد العديد من النجوم في مختلف مجالات الحياة في استاد لوسيل حاليًا لمتابعة نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

نجما النصر، المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس وصانع الألعاب بيتي مارتينيز، من بين الحضور في المباراة النهائية، حيث كشفت بعض الصور عن تواجدهم هناك.

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الأرجنتين تسعى للفوز بلقب المونديال الثالث في تاريخها فيما تريد فرنسا صناعة التاريخ بالانضمام إلى إيطاليا والبرازيل والفوز باللقب مرتين متتاليتين.

رودي جارسيا المدير الفني للنصر قرر منح اللاعبين إجازة اليوم من التدريبات لإتاحة الفرصة لهم لحضور المباراة النهائية، سواء من الملعب أو عبر شاشات التلفاز في المنازل والأماكن العامة.

وقد استغل الثنائي ألفاريز ومارتينيز الفرصة وانتقلا إلى الدوحة لمتابعة اللقاء، خاصة أن المسافة بين الرياض والعاصمة القطرية ليست كبيرة أبدًا ويُمكنهما العودة مساء اليوم أو صباح الغد والتواجد في المران.

النصر كان قد هزم الرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 4-1 ويستعد حاليًا لمواجهة العدالة في كأس الملك ثم الهلال في الجولة العاشرة يوم 26 ديسمبر القادم.

Shahid