نجل مالديني ينضم لمنتخب إيطاليا

هل يقترب من اللعب بقميص الفريق الأول لميلان؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اُستدعى اللاعب دانييل مالديني، نجل قائد دفاع ميلان السابق، باولو مالديني، وحفيد تشيزاري مالديني، لصفوف منتخب إيطاليا تحت 18 عامًا، لأول مرة.

ويواصل اللاعب البالغ 17 عامًا التألق بقميص فريق الشباب للميلان في الأونة.

وسيكون جاهزًا للقاء المنتخب الهولندي في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

وسجل المهاجم الشاب، 9 أهداف في 22 مباراة هذا الموسم، وسيكون هذا الظهور الأول له بقميص المنتخب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن شقيقه الأكبر كريستيان يلعب لصفوف ألما يوفنتوس في الدرجة الثالثة الإيطالية.

المدافعين الذين أتوا في المراكز الـ 10 الاوائل في قائمة الكرة الذهبية في هذا القرن: 👇



🇧🇷 روبيرتو كارلوس

🇮🇹 باولو مالديني

🇵🇹 ريكاردو كارافليو

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 جون تيري

🇮🇹 فابيو كانافارو

🇩🇪 فيليب لام

🇵🇹 بيبي

🇪🇸 سيرجيو راموس

🇫🇷 فاران pic.twitter.com/iU8niWkKHV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 3, 2018

ولم يحقق مالديني أي لقب بقميص منتخب إيطاليا، حيث حصد المركز الثالث في كأس العالم 1990، ووصافة كأس العالم 1994 ويورو 2000، ولم يتواجد في القائمة المشاركة بكأس العالم 2006 التي حققتها إيطاليا.

ويعد القميص رقم 3 محجوب في ميلان، إلا في حالة ارتداء أحد من أبناء مالديني قميص الفريق الأول للروسونيري.