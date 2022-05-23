نجل بيكهام يهاجم مبابي لرفض ريال مدريد: هذا الرجل نكتة!

هاجم روميو بيكهام نجم النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد المعتزل الفرنسي كيليان مبابي بسبب قراره بالاستمرار مع باريس سان جيرمان.

وكان ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قد ظهر مساء السبت بجوار مبابي على ملعب بارك دي برينس، وأكد بقاء النجم الفرنسي.

كيليان وقع على عقود تربطه بباريس سان جيرمان لمدة ثلاثة سنوات إضافية، تبدأ من الموسم المقبل وتنتهي بحلول صيف 2025.

وبالرغم من ابتعاد أبناء بيكهام عن كرة القدم، إلا إنهم يشجعون الأندية التي لعب لها، بالأخص مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وكتب الفتى عن مبابي الذي ظهر بصورة يحمل فيها جائزتي هداف وأفضل ممرر في الدوري الفرنسي: "هذا الرجل نكتة".

وكان مبابي قد أكد في تصريحات صحفية أن اختياره لباريس سان جيرمان لم يكن بسبب الأموال، وإنما لأسباب شخصية.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد سجل ثلاثة أهداف في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الفرنسي ضد ميتز، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخماسية.