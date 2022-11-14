نجلة لويس إنريكي تثير الجدل بخصوص قائمة إسبانيا في كأس العالم

الشابة صديقة لأحد نجوم "لا روخا"

ناقشت وسائل إعلام إسبانية ومجموعة من الجماهير في إسبانيا تواجد فيران توريس في قائمة إسبانيا، وهل السبب قربه من نجلة المدير الفني لويس إنريكي.

ويرتبط توريس مع سيرا مارتينيز منذ فترته في مانشستر سيتي، وقالت تقارير وقتها إن من أسباب انتقاله لبرشلونة هو الاقتراب من صديقته أكثر. اقرأ هنا.

بعض الجماهير طرحت سؤالاً عن تواجد مهاجم برشلونة الشاب في القائمة الخاصة بالمونديال من قبل إنريكي على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع برشلونة، وكونه يعيش موسماً متوسطاً مع ناديه.

بينما ذهبت بعض الصحف الصفراء للتحدث عن الأمر، وشككت في نوايا إنريكي، وإذا كان استدعى اللاعب فقط من أجل علاقته مع نجلته.

توريس لعب 18 مباراة بكل المسابقات مع برشلونة هذا الموسم، وعقب بداية بطيئة، نجح في التألق، إذ سجل خمسة أهداف وصنع هدفاً.