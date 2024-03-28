"من نجحك في الابتدائي يستحق العقاب" .. احتفال كريستيانو رونالدو يُحرج هلالي!

مشجع هلالي وضع نفسه في موقف مُحرج!

وقع أحد مشجعي نادي الهلال في موقف محرج، بسبب تعليق من الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، على طريقة احتفال نجم الزعيم للكرة الطائرة، بعد الفوز على الاتحاد.

ونشرت صحيفة "الرياضية" فيديو لاحتفالات نجوم نادي الهلال للكرة الطائرة مع جماهيرهم، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة.

وعلق الطريقي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة يسخر فيها من احتفال نجوم الهلال على طريقة كريستيانو رونالدو نجم النصر.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "يتفق فلاسفة علم الاجتماع مع ما قاله ابن خلدون: المغلوب مولع أبدا في الاقتداء بالغالب في شعاره وزيه وحلته، وسائر أحواله وعوائده، وحتى فرحة (Siiii)".

ليرد على الطريقي أحد مشجعي الهلال قائلًا: "طيب وش اتفق فلافسة "أخطأ في كلمة فلاسفة" الكارهين للهلال يا أبو إبراهيم؟!"، ليسخر منه صالح قائلًا: "اتفقوا أن من نجحك بالإملاء في الابتدائي يستحق العقاب".