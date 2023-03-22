نجحت خطة أنطونيو كونتي؟ الإيطالي سيحصل على تعويض ضخم إذا أقيل من توتنهام!

كونتي سيحصل على تعويض ضخم إذا أقيل من تدريب توتنهام..

من المنتظر أن يحصل الإيطالي أنطونيو كونتي على مبلغ يتجاوز أربعة ملايين يورو كتعويض إذا تمت إقالته من تدريب نادي توتنهام الإنجليزي خلال الأسبوع الجاري.

توتنهام يخطط لإعفاء المدرب الإيطالي من منصبه بعد المؤتمر الصحفي العاصف الذي عقده يوم السبت الماضي في أعقاب التعادل المخيب أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث وصف كونتي لاعبيه بأنهم أنانيون وهاجم النادي وملاكه بسبب عدم النجاح في تحقيق الألقاب.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن كونتي، الذي يحصل على 17 مليون يورو سنويًا في توتنهام، سيحصل على 4.5 مليون يورو في حالته إقالته قبل ثلاثة أشهر على نهاية عقده.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضطر توتنهام إلى دفع رواتب بقية أعضاء الجهاز الفني بالكامل في حالة إقالة المدرب الإيطالي.

وعلى الرغم من احتفاظ توتنهام بخيار تمديد عقد أنطونيو كونتي لمدة موسم آخر، لكن يبدو أنه لا توجد أي رغبة من الطرفين لتفعيل ذلك الخيار.

التقرير أشار إلى أن إدارة توتنهام أمضت الأيام القليلة الماضية في وضع استراتيجية خروج كونتي، مع احتمال تعيين رايان ماسون في إدارة الفريق فيما تبقى من الموسم.