نجاح "جود" يدفع ريال مدريد للتسوق مرة أخرى من عائلة بيلينجهام

منافسة شرسة مع كبار الدوري الإنجليزي

بعد النجاح المبهر الذي حققه النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد، قرر النادي الإسباني التسوق من نفس العائلة من جديد.

الهدف القادم هو جوبي شقيق جود، اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 سنة ويتألق بشكل لافت مع سندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن ما يجذب أنظار ريال مدريد هي قدرة اللاعب على التألق في خط الوسط مثل شقيقه، بالإضافة لامتلاكه العديد من الصفات المتشابهة جسديًا وكرويًا لجود بيلينجهام.

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وأوضحت أن ريال يتابع عن قرب تطور جوبي ومستواه الحالي مع سندرلاند، وسط منافسة كذلك من بعض كبار الدوري الإنجليزي الذين ينتظرون اللحظة المناسبة لضمه.

ووفقًا للمقربين من جوبي فإنه يعتبر أكثر تنوعًا من شقيقه، ويمكنه أداء نفس الأدوار التي يقوم بها جود مع ريال مدريد حاليًا بالتواجد بالقرب من منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف، كما أنه يجيد اللعب بكلتا القدمين.

وفي الوقت الحالي يكتفي ريال بمتابعة اللاعب جيدًا، وسط حالة من الحذر تجاه تحرك بعض أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد معه، ولكن النادي الإسباني يؤمن بأن وجود جود بيلينجهام بالفريق يمنح الميرينجي الأفضلية المطلقة للحصول على خدماته.

يذكر أن جوبي بيلينجهام انضم لسندرلاند قادمًا من برمنجهام الصيف الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف ولعب تمريرة حاسمة واحدة في 21 مباراة حتى الآن.