نجاح تشابي ألونسو ألهمهم.. فريق ألماني يريد أسطورة ريال مدريد!

هل يتكرر سيناريو تشابي ألونسو مرة أخرى؟

أبدت بعض الأندية الألمانية، اهتمامها بالتعاقد مع راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد، ومدرب الفريق الشباب الحالي، بعد نيته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راؤول، الذي يتولى قيادة فريق الشباب في ريال مدريد منذ 2019، مستعد للرحيل عن صفوف بنهاية الموسم، وسط ترقب من بعض أندية ألمانيا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أونيون برلين، بالإضافة إلى هامبورج مهتمان بالتعاقد مع المدرب صاحب الـ 46 عامًا، ولكن وجود فيليكس ماجات قد يرجح كفة هامبورج، بالنسبة للمدرب الإسباني.

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وأفادت الصحيفة إلى أن ماجات اقتراب من تولي مهمة المدير الرياضي في نادي هامبورج، وتربطه علاقة قوية مع راؤول منذ فترة الأخير مع فريق شالكة الألماني.

ويسعى هامبورج، إلى تكرار سيناريو تشابي ألونسو، مع باير ليفركوزن، إذ نجح المدرب الإسباني، ابن نادي ريال مدريد، في قيادة ليفركوزن، لتحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.