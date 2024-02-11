نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار والقنوات الناقلة ..

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية إلى الملعب الوطني، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد بطولة مثيرة شهدت العديد من المباريات القوية والمفاجآت غير المتوقعة.

وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.

وفي التقرير التالي، من موقع جول سنتعرف معًا على موعد ونتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

من طرفي نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

سوف تتكرر مباراة دور المجموعات في النهائي حينما يلعب صاحب الأرض كوت ديفوار ضد نيجيريا، وفي المواجهة الأولى فاز النسور بهدف نظيف.

نيجيريا وصلت للنهائي ثاني المجموعة الأولى بفوزين على كوت ديفوار وغينيا بيساو وتعادل مع غينيا الاستوائية، وكان الطريق للنهائي صعبًا بمواجهة الكاميرون ثم أنجولا وأخيرًا جنوب إفريقيا.

أما كوت ديفوار فهو بمثابة العائد من الموت، فبعد استعداد الجميع لخروجه من دور المجموعات بعد خسارتين وفوز وحيد، تأهل كأفضل ثالث ليواجه حامل اللقب السنغال في دور الـ 16.

وخرج حامل اللقب من البطولة بركلات الترجيح، ليتجه كوت ديفوار لمواجهة مالي وينتصر في الأشواط الإضافية بسيناريو درامي، ثم يفوز في نصف النهائي على الكونغو الديمقراطية.

ما موعد ونتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار؟

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار، الأحد 11 فبراير 2023، على الملعب الوطني.

وقد انطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المغرب.

وأنتهت المباراة لصالح الفيلة بواقع بهدفين مقابل هدف وحيد للنسور الخضراء.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف تذيع اللقاء عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد المباراة عبر تطبيق TOD TV.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيجيريا - كوت ديفوار الأحد 11 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب 2-1 الملعب الوطني

ما الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023؟ وعلى كم يحصل البطل؟

صاحب المركز الأول حصل على 5 ملايين دولار، بينما حصل الوصيف على 2.75 مليون دولار، وحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار، بينما حصل كل منتخب شارك في ربع نهائي البطولة على 1.175 مليون دولار.

الترتيب الجائزة المالية المركز الأول 5 مليون دولار المركز الثاني 2.27 مليون دولار المركز الثالث 2.2 مليون دولار المركز الرابع 2.2 مليون دولار

ما سجل المنتخبات الفائزة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ؟

يعد منتخب مصر أكثر من حقق بطولة كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ بواقع 7 مرات أخرها عام 2010.

المنتخب مرات التتويج الوصافة سنوات التتويج الوصافة مصر 7 3 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 1962، 2017، 2021 الكاميرون 5 2 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 1986، 2008 غانا 4 5 1963، 1965، 1978، 1982 1968، 1970، 1992، 2010، 2015 نيجيريا 3 5 1980، 1994، 2013 1984، 1988، 1990، 2000، 2023 كوت ديفوار 3 2 1992، 2015، 2023 2006، 2012 الجزائر 2 1 1990، 2019 1980 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 0 1968، 1974 - السودان 1 2 1970 1959، 1963 تونس 1 2 2004 1965، 1996 زامبيا 1 2 2012 1974، 1996 المغرب 1 1 1976 2004 إثيوبيا 1 1 1962 1957 جنوب أفريقيا 1 1 1996 1998 السنغال 1 1 2021 2019 الكونغو 1 0 1972 -

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