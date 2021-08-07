نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدرع الخيرية

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في الدرع الخيرية بملعب ويمبلي، والقنوات الناقلة..

عادت متعة الكرة الإنجليزية من جديد، واستقبل استاد ويمبلي بطولة الكأس الخيرية، والتي جمعت بين مانشستر سيتي، وليستر سيتي، قبل انطلاق البريميرليج يوم 13 أغسطس الحالي.

مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، يريد مواصلة حصد البطولات، وبداية الموسم بالفوز بالدرع الخيرية، والتي يشارك فيها بصفته بطلًا للبريميرليج الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، الثعالب يريدون مواصلة رحلة طموحهم، ومحاولة الفوز ببطولة جديدة، بعد الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنصرم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول نستعرض معًا موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي، في بطولة الكأس الخيرية هو السبت 7 أغسطس 2021، على ملعب ويمبلي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات البطولات الإنجليزية، وبطبيعية الحال ستنقل المباراة الافتتاحية للموسم الجديد عبر شاشتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي والذي يقدمه موقع جول قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

ما هي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي؟

نجح ليستر سيتي في الفوز بالمباراة بهدف دون رد في الوقت القاتل، سجله إيهيناتشو من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

المباراة الموعد القنوات الناقلة النتيجة الملعب ليستر سيتي - مانشستر سيتي السبت 7 أغسطس 2021،

18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports premium 1 0-1 ويمبلي

تشكيل ليستر سيتي المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

كاسبر شمايكل

بيرتراند – شالار سوينجو – ويلفريد نديدي – بيريرا

ألبرايتون – يوري تيليمانس – سوماري – بارنس.

جيمي فاردي – إيناتشو

Brendan Rodgers has been speaking ahead of Saturday’s #CommunityShield 🎙



"It’s a fantastic game for us, and we’re glad we’re there from winning the FA Cup." 🏆 pic.twitter.com/ybHPOGAgt5 — Leicester City (@LCFC) August 5, 2021

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ستيفين

بنيامين ميندي – ناثان آكي – روبن دياز – كانسيلو

جوندوان – فيرناندينيو – بالمر

رياض محرز – صامويل إيدوزي – بيرناردو سيلفا