جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد سحب القرعة يوم الإثنين 14 دييسمبر 2020، وما هي القنوات الناقلة للبطولة؟

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم عودة قوية لدوري أبطال أوروبا 2020-21 من بوابة دور 16، والذي سيشهد عدد من المواجهات القوية والمثيرة.

أجريت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال 2020-21 يوم الإثنين 15 ديسمبر 2020 في مدينة نيون بسويسرا، ومنذ ذلك الحين حبست جماهير الستة عشر فريقًا المشاركة في هذا الدور الأنفاس.

لعل أبرز مواجهات دور 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي التي ستجمع بين برشلونة وباريس سان جيرمان، والتي تعيد للأذهان الريمونتادا التي يراها عدد من عشاق كرة القدم الأفضل في التاريخ، عندما قلب الكتلان تأخرهم في الذهاب بأربعة أهدافٍ نظيفة، وفازوا في الإياب بستة أهدافٍ لهدف.

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هذه ليست المواجهة الصعبة الوحيدة، فنحن على موعد مع قمة أنجلوإسبانية بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي، كما سيواجه ريال مدريد فريق صعب هو أتالانتا، أما بايرن ميونخ فقد أوقعت القرعة لاتسيو في طريقه.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة...

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 - دور 16

ستلعب مباريات ذهاب دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2020-21 أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، أما مباريات الإياب فستقام أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for? 🤩 #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA (@ChampionsLeague) December 14, 2020

مباريات ذهاب دور 16 دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد الملعب بوروسيا مونشنجلادباخ - مانشستر سيتي لم يتحدد بوروسيا بارك لاتسيو - بايرن ميونخ لم يتحدد أوليمبيكو أتلتيكو مدريد - تشيلسي لم يتحدد واندا ميتروبوليتانو لايبزيج - ليفربول لم يتحدد ريد بول أرينا بورتو - يوفنتوس لم يتحدد ملعب دراجاو برشلونة - باريس سان جيرمان لم يتحدد كامب نو إشبيلية - بوروسيا دورتموند لم يتحدد رامون سانشيز أتالانتا - ريال مدريد لم يتحدد أتليتي آتزوري

مباريات إياب دور 16 دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد الملعب مانشستر سيتي - بوروسيا مونشنجلادباخ لم يتحدد ملعب الاتحاد بايرن ميونخ - لاتسيو لم يتحدد أليانز أرينا تشيلسي - أتلتيكو مدريد لم يتحدد ستامفورد بريدج ليفربول - لايبزيج لم يتحدد آنفيلد يوفنتوس - بورتو لم يتحدد ستاد أليانز باريس سان جيرمان - برشلونة لم يتحدد حديقة الأمراء بوروسيا دورتموند - إشبيلية لم يتحدد سيجنال إيدونا بارك ريال مدريد - أتالانتا لم يتحدد ألفريدو دي ستيفانو

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2021؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 1.

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