تعرف على نتيجة قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

أقيم اليوم الجمعة حفل مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بالمقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية.

وبعد توسيع نطاق المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتقام التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، خلال الفترة من مارس 2025 وحتى نوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعتاد، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

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أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس المقبل عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبًا.

وضم التصنيف الأول، المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري الأمم الأوروبية (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفًا (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا).

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: (الفائز من ألمانيا أو إيطاليا)، سلوفاكيا، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: سويسرا، السويد، سلوفينيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: (الخاسر من البرتغال والدنمارك)، اليونان، إسكتلندا، بيلاروسيا.

المجموعة الرابعة: (الفائز من فرنسا وكرواتيا)، أوكرانيا، أيسلندا، أذربيجان.

المجموعة الخامسة: (الفائز من إسبانيا وهولندا)، تركيا، جورجيا، بلغاريا.

المجموعة السادسة: (الفائز من البرتغال والدنمارك)، المجر، إيرلندا، أرمينيا.

المجموعة السابعة: (الخاسر من إسبانيا وهولندا)، بولندا، فنلندا، ليتوانيا، مالطة.

المجموعة الثامنة: النمسا، رومانيا، البوسنة والهرسك، قبرص، سان مارينو.

المجموعة التاسعة: (الخاسر من ألمانيا وإيطاليا)، النرويج، إسرائيل، إستونيا، مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا، ويلز، مقدونيا الشمالية، كازاخستان، ليختنشتاين.

المجموعة الحادية عشر: إنجلترا، صربيا، ألبانيا، لاتفيا، أندورا.

المجموعة الثانية عشر: (الخاسر من فرنسا وكرواتيا)، تشيكيا، مونتينيجرو، جزر فاروه، جبل طارق.

ويضم الملحق الأوروبي 16 منتخبا، وهم الـ12 وصيفًا لمرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيبًا من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم.