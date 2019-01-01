نبيل فقير يقترب من الرحيل عن ليون.. وأندية البريميرليج تترقب!

اللاعب الدولي الفرنسي نبيل فقير يقترب من مغادرة أولمبيك ليون

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اقتراب اللاعب نبيل فقير من الرحيل عن صفوف فريق أولمبيك ليون مع نهاية الموسم الجاري وبدء سوق الانتقالات الصيفية.

وكان فقير قريبًا من الانضمام إلى صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة كانت تقدر بـ 53 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب عدم تجاوز اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا الاختبارات الطبية وفقًا لما ورد في التقارير الصحفية.

وكان من المقرر أن يحصل فقير على راتب أسبوعي مع ليفربول يقدر بـ 130 ألف جنيه إسترليني.

وفقًا لما ذكرته "ليكيب" فأن إدارة ليون ستسمح لفقير بالرحيل عن صفوفها في ميركاتو الصيف، وذلك مع ارتباط اسمه بالانتقال لتشيلسي أو إيفرتون.

يشار إلى أن نبيل فقير يلعب في صفوف الفريق الأول لأولمبيك ليون منذ عام 2013.