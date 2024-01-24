نبأ غير سار لجمهور الهلال .. قرار مفاجئ من جورج جيسوس بشأن تحركات الميركاتو

تعرف على قرار جيسوس بشأن الانتقالات الشتوية

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أصدر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال قرارًا غير سار لجماهير الزعيم، بشأن فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ونجح الهلال في حسم التعاقد مع النجم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن جيسوس اتفق مع إدارة الهلال على عدم إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، والإبقاء على جميع العناصر الموجودة بالفريق.

قرار جيسوس أغضب جماهير الهلال، بعد التأكد من أن النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو سيستمر مع الفريق، بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى نادي الاتحاد على سبيل الإعارة.

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ومن المقرر أن يستمر الهلال بقائمته الحالية حتى نهاية الموسم، والتي تضم 8 لاعبين أجانب وهم: "ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، مالكوم، ميشايل، رينان لودي، ألكسندر ميتروفيتش"، بعد أن تم استبعاد نيمار جونيور الذي يُعاني من الإصابة.

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