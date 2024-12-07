نائبة رئيس وست هام: صلاح لا يقل عن رونالدو.. ويستحق جائزة الكرة الذهبية

ماذا قالت كارين؟

تغنت كارين برادي، نائبة رئيس نادي وست هام الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول، مشيرة إلى أنه "يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم كل عام.

وسجل صلاح 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة في 21 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ليقود الريدز إلى صدارة البريميرليج، وكذلك احتلال المركز الأول في الترتيب العام بدوري أبطال أوروبا.

وقالت برادي، في مقال بصحيفة "ذا صن" البريطانية: "صلاح أحد أعظم اللاعبين الوافدين على البريميرليج في تاريخه، بدون تردد سأضع تييري هنري أسطورة آرسنال في المرتبة الأولى، لكن صلاح ينضم إلى كريستيانو رونالدو وإيريك كانتونا كمنافس على المركز الثاني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "من المفاجئ أنه لم يسبق له أن احتل مرتبة أعلى من الخامسة في جائزة الكرة الذهبية، كلاعب جناح فإن رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد فقط من يقترب منه (في تاريخ البريميرليج)".

وأوضحت: "في بداية هذا الموسم، قيل إن الدوري السعودي عرض عليه 150 مليون جنيه إسترليني، وبأي معيار هذا مبلغ ضخم من المال (لكنه لم يرحل)".

وختمت: "صلاح حصل على عشرات الجوائز خلال مسيرته مع ليفربول، وقد استحق كل واحدة منها، كما يستحق جائزة الكرة الذهبية المقبلة".