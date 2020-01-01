ناينجولان: كورونا؟ أخشى على زوجتي المصابة بالسرطان

رسالة مؤثرة من رادجا ناينجولان عن معاناة زوجته المصابة بالسرطان من مخاطر فيروس كورونا

اعترف رادجا ناينجولان متوسط الميدان البلجيكي ونجم نادي إنتر المعار إلى كالياري أنه يخشى الإصابة بفيروس كورونا بسبب زوجته المصابة بالسرطان.

وكان الدوري الإيطالي قد توقف نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد، والذي أودى بحياة حوالي 7000 شخص حسب الأرقام الرسمية حتى الآن.

وفي الوقت الذي يعد فيه الفيروس أكثر خطورة على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، يخشى ناينجولان على زوجته المصابة بالسرطان.

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وقال النجم البلجيكي: "نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام بأسرع وقت ممكن لأن كلاوديا زوجتي تعاني من ضعف في جهاز المناعة"

وأضاف: "تتجنب المستشفيات. هناك قوائم انتظار تحدد متى يمكنها الذهاب بعد ذلك، الوضع صعب في إيطاليا إلى درجة مفزعة"

وتابع: "عندما أذهب للتسوق، هناك خطر من إصابتي بالفيروس. عندما أصل إلى المنزل، أخشى أن أمرره إليها، لكني حذر وأعتقد أن كل شيء سار على ما يرام حتى الآن"

وأردف: "لقد عبرنا المرحلة الصعبة، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح الآن، أريد أن أكون أبًا وزوجًا مثاليًا وهذه المشاعر لا يمكنني التحكم فيها"

وأكمل: "لطالما كانت كرة القدم هواية بالنسبة لي وتمكنت من جعلها وظيفتي، لكنني أحاول أن أعيش قدر الإمكان مثل الشخص العادي في هذا الوفت"

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يذكر أن رادجا ناينجولان قد أعلن إصابة زوجته بالسرطان خلال الصيف الماضي، الأمر الذي جعله يفضل الانتقال إلى كالياري ليكون بجوارها، ولتكون هي بجوار عائلتها حسب بعض المصادر.