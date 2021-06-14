نام تاي هي يُشعل صراع الشباب والاتحاد عبر تويتر
أشعل نام تاي هي نجم السد القطري صراعًا شرسًا بين جماهير الشباب والاتحاد عبر السوشيال ميديا وتحديدًا تويتر، وذلك بعد ظهور تقارير مؤكدة عن رحيله عن ناديه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
التقارير القطرية كانت قد تحدثت بداية الأمر عن رحيل الكوري الجنوبي عن السد باتجاه العربي القطري، ومن ثم تحدثت بعض المصادر السعودية عن اهتمام الاتحاد بخدماته، وأخيرًا أشارت عدة تقارير إلى وجوده على قائمة المرشحين لدعم الشباب خلال الموسم القادم.
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المصادر السعودية أكدت خروج الهلال والنصر من حسابات الصراع على خدمات نام تاي هي، نظرًا لازدحام قائمتهما المحلية بالعناصر الهجومية.
اختيارات المحررين
جماهير الشباب والاتحاد دشنت هاشتاج على تويتر بعنوان "نام تاي" وقد طالب كل منهما إدارة ناديه بالسعي والحرص على التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا.
يُشار إلى أن نام تاي هي يتواجد في قطر منذ يناير 2012، وقد بدأ مسيرته مع الدحيل ثم انتقل صيف 2019 إلى السد، وقد حظي بمسيرة رائعة توجها بالفوز بلقب الدوري القطري 6 مرات.
اللاعب خاض في الموسم الأخير من دوري نجوم قطر 18 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4، ويُعد من أفضل صناع اللعب الناشطين في منطقة الخليج العربي.
إليكم بعض تغريدات جمهوري الشباب والاتحاد عن نام تاي هي ...